di governatore e assessori. Sono politici, ex deputati, militanti e fedelissimi. E persino qualcuno che apparentemente, col centrodestra dovrebbe entrarci poco o nulla.Lì stanno per insediarsi. Chi sono? Il primo è il fratello di, deputato nazionale uscente del Pd, vicinissima al capogruppo all’Ars. La seconda è la vedova di Riccardo Piccione, altro fratello di Teresa, deputato regionale e poi consigliere comunale scomparso prematuramente dieci anni fa. Insomma, uomini e donne vicine a esponenti del centrosinistra, tra i nomi “di fiducia” del governatore del centrodestra. Andranno a completare uffici di staff già delineati soprattutto tramite il richiamo degli “interni”. Il capo di gabinetto è, e in quell’ufficio lavorano. A capo della segreteria tecnica c’èe nell’ufficio sono stati chiamati. La segretaria particolare del presidente è, mentre della segreteria fanno parte(addetto anche al cerimoniale) egià animatrice del comitato elettorale di Musumeci.Fedelissimi, gli ultimi due, del governatore. A questi, come detto, si aggiungeranno nomi che richiamano all’universo del Pd. Ma non sono gli unici casi. Se guardi dentro l’ufficio di gabinetto dell’assessore alla Salutescopri ad esempio che il “vicario” del capo di gabinetto, già consulente del sottosegretario del Pd Davide Faraone sia al Miur che all’assessorato alla Salute. Sempre nell’ufficio di gabinetto ecco. Nella segreteria tecnica troveranno posto; mentre nella Segreteria particolare eccoL’assessore all’Agricolturaha voluto affiancare in qualità di vicario, uomo di Forza Italia con incarichi di vertice in provincia di Palermo e in passato collaboratore del presidente della commissione Bilancio, al capo di gabinetto. La segreteria particolare è poi composta da. Mentre nello staff arriva anche un ex deputato regionale: l’ex di Grande Sud. Un ex deputato regionale lavorerà anche con l’assessore alle Attività produttive: si tratta di, che nei mesi scorsi ha dapprima abbandonato l’Alternativa popolare di Alfano, quindi ha partecipato alle Regionali nel collegio di Palermo non centrando l’elezione, essendosi piazzato dietro a Vincenzo Figuccia. A completare gli uffici di staff di Turano ecco il capo di gabinettoe i componentiGli unici esterni scelti invece dall’assessore al Territorioal momento sono, vicepresidente del consiglio comunale di Bagheria epresidente del consiglio comunale di Piana degli Albanesi. Si aggiungono agli interni: il capo di gabinetto, i componenti della segreteria tecnica, il segretario particolaree la componente della segreteria particolare. Un addetto alla comunicazione è stato invece inquadrato negli uffici di staff dall’assessore alla Famiglia: si tratta di. E di comunicazione si occupa, chiamata dall’assessore alla Formazione: la giornalista aveva seguito la campagna elettorale dell’ex rettore. È stato invece chiamato dal Policlinico, che si aggiunge agli altri componenti interni:(segreteria particolare), al capo di gabinettoe ai componenti, al componente della segreteria tecnicaIl capo di gabinetto (interno, come prevede la norma) dell’assessore alle Infrastrutture. Al suo fianco il vicario (esterno). A completare l’ufficio gli interni. Un esterno guida la segreteria tecnica: si tratta di, mentre a completare l’ufficio ecco gli interni. Infine, altro esterno alla guida della segreteria particolare: è. A completare l’ufficio un altro esterno,, e gli interni. Gli esterni sono, dirigente dell’ex Provincia di Ragusa e politicamente vicino a, scelto come capo di gabinetto vicario e capo della segreteria tecnica;. Si aggiungono agli internicapo di gabinetto,o (già componente dell’ufficio di staff dell’ex assessore Luisa Lantieri),(segretario particolare e incaricato di gestire i rapporti con gli organi di stampa),. Si popolano gli uffici di gabinetto. Da sempre il luogo ideale per deputati "sconfitti" e fedelissimi.