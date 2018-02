Nel M5s scoppia la grana di Emanuele Dessì, candidato al Senato che pagherebbe un affitto da 7,75 euro, come rivelato da "Piazza Pulita" su La7. Una casa che avrebbe ricevuto in affitto dal comune di Frascati dove Dessì vive e dove per due anni ha fatto pure il consigliere comunale, pagando un canone irrisorio pari a 93 euro all'anno.Luigi Di Maio prende subito le distanze: "Il mio dovere è tutelare il movimento. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti e se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento".E in un post su Facebook, Dessì annuncia che darà la sua versione dei fatti con una diretta sul social network: "Ora basta, adesso parlo io!". Era già finito nel mirino per il video in cui balla con un esponente della famiglia Spada e per un post in cui raccontava di aver picchiato un ragazzo romeno.