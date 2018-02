) ACIREALE (CT) - Via Sclafani 40 ore 11:00 Tappa del #Rally per l'Italia del candidato del M5S alla presidenza del Consiglio Luigi Di Maio. Alle 14 incontra i cittadini nel teatro Abc di Catania. Alle 18 incontra imprenditori nel centro convegni Santuario Madonna della Lacrime. Alle 20.30 incontra i cittadini ad Avola (SR) nel centro culturale di via Piersanti Mattarella.

9) ENNA - Centro 'Maddeo', via dello Stadio 39 ore 16:30 Incontro - dibattito dal titolo 'La Dea di Morgantina, le ragioni del NO alla proposta del suo spostamento dal Museo Regionale di Aidone per esposizioni in altre sedi', organizzato dal Club Unesco della città.

10) PALERMO - Palazzo Forcella De Seta, Via Foro Umberto I 21 ore 16:30 Intervista con Marcello Sorgi su 'Lo scenario politico alla vigilia del voto', organizzata dall'Ance Palermo nell'ambito del 30/imo anniversario della Fondazione Curella, centro ricerche economiche.

11) ACIREALE (CT) - Municipio, sala stampa ore 17:30 Presentazione del libro di Davide Gambale 'I nemici del Cavaliere: 1994 - 2017: genesi dell'Antiberlusconismo e sviluppo della rete politico - mediatico - giudiziaria''. Partecipa l'editore Armando Siciliano. Modera il giornalista Tonino Demana.

12) ACIREALE (CT) - Pd, Via Fabio 66 ore 18:00 L'on. Giovanni Burtone e l'on. Nicola D'Agostino presentano le loro candidature al Senato ed alla Camera del deputati per il Pd nel collegio uninominale di Acireale

.

13) CATANIA - Municipio, corte ore 20:00 Il sindaco Enzo Bianco consegna la 'Candelora d'oro' a Rosario Fiorello. Partecipa dopo aver acceso, insieme con l'Arcivescovo Mons. Salvatore Gristina, la lampada votiva in onore di Sant'Agata. Seguono l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco uno spettacolo di videoproiezione a cura di Fabrizio Villa e i fuochi barocchi. Al termine prende il via la Notte dei Muei e del Commercio.

CATANIA - Avvenimenti previsti per oggi in Sicilia:1) CATANIA - Stadio Angelo Massimino ore 09:00 Il Questore Alberto Francini depone una corona di fiori in ricordo dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio del 2007 durante scontri al termine di un incontro di calcio Catania-Palermo. Alle 10.00 nel X Reparto Mobile celebrazione eucaristica a cui partecipano anche sei elementi della Banda della Polizia di Stato ed il tenore Antonio Costa.2) PALERMO - Missione Speranza e Carità, via dei Decollati 29 ore 09:30 'Contrastare la povertà per la crescita della Sicilia': è il tema della giornata di lavori promosso da Alleanza contro la povertà, la rete che collega 37 tra associazioni, sindacati, enti e movimenti del terzo settore.3) PALERMO - Modello Palace Hotel ore 10:00 Convegno internazionale dal titolo 'La compassione nella relazione terapeutica', organizzato dall'Istituto di Gestalt HCC Italy.4) CATANIA - Hotel Excelsior ore 10:30 'In Europa&hellip con merito! 2018', progetto per tirocini remunerati al Parlamento europeo per giovani laureati siciliani e sardi. Partecipano l'eurodeputato Salvo Pogliese, i docenti dell'università di Catania, Francesca Longo, Stefania Panebianco, Dario Pettinato, e il direttore del Cof dell'ateneo, Carmelo Pappalardo5) CATANIA - Live Sicilia, via Etnea 110 ore 10:30 Presentazione del libro 'Il martirio della Festa. L'ombra della mafia e la morte di un devoto, ecco come i due processi hanno cambiato il volto dei festeggiamenti dedicati a Sant'Agata', scritto dal giornalista Fernando Massimo Adonia. Modera la giornalista Melania Tanteri.6) MESSINA - Sala biblioteca dell'Istituto comprensivo ore 10:30 Presentazione del libro "Meglio il lupo che il mafioso 2" di Eleonora Iannelli. L'incontro con gli alunni delle scuole "Gentiluomo" e "Bisconte" è organizzato dalla "Feltrinelli".7) CATANIA - Ospedalle Garibaldi Centro, aula Dusmet ore 11:00 Inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di una nuova area destinata ad ospitare i codici verdi.