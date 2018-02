PALERMO - "La decisione del consiglio comunale di Palermo di prorogare al 30 aprile le autorizzazioni per i dehors è un provvedimento di buon senso, che evita ulteriori penalizzazioni ai commercianti e dà loro un po' di respiro in un momento difficile come questo". Lo dice Mario Attinasi, presidente di Confesercenti Palermo, commentando l'emendamento approvato oggi da Sala delle Lapidi. "Una soluzione temporanea - aggiunge Attinasi - che però ci soddisfa solo a metà: bisogna infatti intervenire in modo deciso sul regolamento, che va rivisto, così da dare regole certe agli imprenditori che vogliono investire creando lavoro e ricchezza". Sulla stessa lunghezza d'onda Alfio Zambito, presidente della Fiepet-Confesercenti Palermo, Federazione italiana esercenti pubblici e turistici, che ha partecipato ai tavoli di lavoro in cui è stato affrontato il problema delle norme che disciplinano la vita delle imprese in città. "La politica ha capito l'importanza del tema e bene ha fatto ad ascoltare tutte le associazioni di categoria - afferma - La proroga al 30 aprile è di certo una buona notizia - prosegue Zambito - ma non bisogna cullarsi. È necessario che il consiglio comunale prosegua il confronto con le associazioni di categoria fin da subito sulle modifiche da apportare al regolamento. In quest'ottica auspichiamo la definitiva mappatura delle strutture esistenti". (ANSA).