la direttrice mentre era intenta a chiudere l’ufficio. L'hanno spinta dentro il locale, poi hanno scavalcato il bancone e ripulito le casse. A lanciare l'allarme alla polizia è stato uno dei dipendenti che si trovava in un'altra stanza.

Gli agenti arrivati sul posto si sono subito messi alla ricerca dei malviventi. Gli equipaggi della squadra Investigativa e delle volanti del commissariato di San Lorenzo hanno rintracciato la banda in via Collodi, da cui i tre giovani hanno tentato di far perdere le proprie tracce.

Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati mentre tentavano di scavalcare un muro di cinta. Salamone aveva addosso diciotto banconote da cinque euro, Alicata 1230 euro. Recuperata anche una pistola giocattolo

priva del tappo rosso e gli indumenti usati dai tre per coprirsi il volto.