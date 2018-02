"I lavoratori sono frastornati - spiega Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia - non si poteva immaginare un tale epilogo. A rischio, pertanto, 176 lavoratori di cui 19 impiegati tra Palermo e Catania. Con la procedura di licenziamento collettivo avviato la scorsa estate a Palermo a seguito della chiusura del punto vendita Promod di via Ruggiero Settimo non credevamo si potesse arrivare a tali successive e drastiche determinazioni. Auspichiamo che nel corso della trattativa che sarà avviata a livello nazionale si possano trovare soluzioni alternative alle determinazioni prese dalla Società a tutela e mantenimento dei livelli occupazionali. Occorre comunque - conclude Calabrò - avviare una riflessione sulle motivazioni che inducono i colossi della Distribuzione Moderna Organizzata ad abbandonare la nostra terra lasciando senza occupazione centinaia e centinaia di lavoratori".