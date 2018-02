GLI ARTISTI: I "Not a Sad Story" duo siciliano composto da Daniele Stagno e Filippo Cimino. Il 2 Gennaio 2017 esce il singolo "Surprise", lavoro che riceve subito i consensi dal web e dalle radio (MusicaMed Live/Radio1 Rai, Le Rane, Oops, Car Sessions, Tu sei porpora, Riserva Indie) e che preannuncia l'uscita del disco d'esordio intitolato "Olga", avvenuta il succesivo 4 Febbraio; prodotto da Toten Schwan Records, i Not a sad story e Fabrizio Fortunato (Yes/se:f) e realizzato presso il Ruderesc Studio di Solanto (PA).

PALERMO - Tutto pronto per l'Open Club Day, la manifestazione che vedrà impegnati il 3 febbraio circa ottanta club in tutta Europa, con concerti e manifestazioni che si svolgeranno in quella data. L'obiettivo è rispondere ad alcune domande alle quali non viene spesso data risposta e che si pone larga parte del pubblico dei concerti: come funziona un club che si occupa di arte, musica e cultura? Quali sono le professionalità coinvolte?Fabbrica102 partecipa all'Open Club Day, una giornata speciale durante la quale i club selezionati aprono le porte ai curiosi oltre che al pubblico più affezionato.E per questa occasione speciale, non poteva che essere previsto un live speciale alla Fabbrica 102, un progetto che ha debuttato un anno fa proprio nel locale di via Monteleone, a Palermo: sul palco saliranno i Not a sad story. Dalle 18.30 il team del locale vi aspetta per rispondere a tutte le vostre curiosità. Aperto al pubblico anche il sound check, a partire dalle 19.30. Il live, invece, avrà inizio alle 22.30.L'OPEN CLUB DAY: Evento alla sua prima edizione: i live club di tutta Europa apriranno le porte al pubblico per svelare le fasi organizzative di un concerto dal vivo e quelle tecniche di esecuzione. L’iniziativa è promossa in Italia da Keep On Live con il coordinamento europeo di Live DMA (network europeo dei luoghi e dei Festival della musica contemporanea, non governativo, nato per sostenere e promuovere la musica dal vivo) e vede l’adesione di ottanta locali di dieci diversi Paesi che gestiranno la giornata in totale autonomia. Previsti workshop, visite guidate, live act, incontri con lo staff e di informazione sull'avvio alle differenti professioni.Olga viene attenzionato da magazine e webzine del settore, contando recensioni positive da Rockit.it, Nel Muschio.it, Dysco, Megarecenzioni, Indiezyz, Tritacarne e, soprattutto,porta ad una crescita esponenziale del pubblico presente ai concerti del tour promozionale oraganizzato in Sicilia.Nell'Agosto 2017 i Not a sad story sono selezionati da Zanne Festival per realizzare la cover di Playground Love degli AIR, brano presente nella compilation "La Femme Noir, a tribute compilation to Zanne 2017".