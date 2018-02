Ho deciso: niente nomine nel sottogoverno regionale in campagna elettorale. Voglio evitare qualsiasi tentativo di speculazione. La legge mi impone, com'è noto, l'esercizio della facoltà di sostituire i vertici di tutte le società partecipate entro novanta giorni dal mio insediamento. Poiché la scadenza coincide con la campagna elettorale, ho dato disposizione, d'accordo con la Giunta, di procedere alla nomina 'transitoria' tra il personale degli uffici di diretta collaborazione, rimandando al dopo 4 marzo le scelte definitive, sulla base di oggettive valutazioni di competenze ed esperienze di ognuno”.

. Fuori i fedelissimi di Crocetta. Dentro quelli del governatore Musumeci e dei suoi assessori. Dopo le nomine di ieri al Parco scientifico e tecnologica , cambia anche il consiglio di amministrazione del, ente delicatissimo non solo per i compiti legati alla gestione di alcuni tratti autostradali dell’Isola, ma anche perché nei mesi scorsi si era parlato di una possibile fusione con Anas., si è riunita l’assemblea dei soci del Cas. E nel cda entrano due fedelissimi del governo. Il nuovo presidente è Alessia Trombino storica collaboratrice di Nello Musumeci e nominata segretaria particolare del governatore pochi giorno l’elezione. Nel cda scelto dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone anche per guidare la propria segreteria tecnica. Insomma, dentro il Cas vanno due componenti degli uffici di staff del governo regionale*.Per diverse ragioni vicini a Crocetta. A cominciare dall’origine geografica: sia l’ormai ex presidente, sia la vice presidentesono infatti originari di Gela. A completare il cda erano. Adesso per l’insediamento del nuovo cda bisognerà attendere la verifica di incompatibilità e inconferibilità. Il Consiglio, poi, verrà completato con le nomine che non sono espressamente competenza della Regione.. E anche ieri nel corso della giunta di governo si è discusso sulle tappe dello spoils system che oltre alle società, quindi, riguarderà anche gli enti regionali. L’assessore alle Attività produttive, ad esempio, ha comunicato l’invio delle note ai vertici di Ircac (al momento il presidente è l’ex consulente di Crocetta) e di Irsap (al momento guidata da un commissario ad acta), con cui comunica di volersi avvalere della norma sulle rotazioni. Insomma, si cambia. Via il vecchio, dentro il nuovo. Sempre nel nome dei fedelissimi.: "nel corso dell'assemblea è emerso che le due posizioni nel cda sono invertite rispetto alla prima notizia: Trombino è quindi presidente e Siragusa nel cda, non il contrario.