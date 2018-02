. Dopo l'annuncio di Leoluca Orlando e Fabio Giambrone, anche gli eletti a Palazzo delle Aquile nelle liste del Professore potrebbero aderire al Pd. Il passaggio non è scontato e dovrà essere oggetto di una discussione comune, che potrebbe portare all'allargamento del gruppo dem in consiglio comunale. Dove gli esponenti del Pd sono quattro. A loro potrebbero aggiungersi i nove orlandiani. Tra i quali il presidente del consiglio comunale Totò Orlando, che ha già scelto il Pd: “E' facile per me, mi sento a casa mia. Ho fatto parte dl primo gruppo consiliare d'Italia, a Palermo nel 2008”, commenta.“Molti aderiranno, sono tutti dentro questo percorso. Poi magari i tempi potranno essere diversi, ma questo è meno importante. È un cammino che si costruisce. Tutti saranno coinvolti in questa campagna elettorale. E mi sembra che il clima sia molto positivo”.Ci sarà Leoluca Orlando, ci sarà Fabio Giambrone e ci saranno i consiglieri di Movimento 139 e Palermo 2022. Il luogo dell'appuntamento è già di per sé emblematico,. Che un paio di giorni fa, in quella sede, ha osservato come il passaggio degli orlandiani al Pd potrebbe far nascere il più grande gruppo dem in una città metropolitana.