Pesanti le sanzioni: Le società e le attività che si occupano di tale sistema pubblicitario se violeranno il divieto saranno soggette ad una multa che va da 206 a 1540 euro.

Multato anche il personale che verrà colto in flagranza di violazione dell’ordinanza con una multa che va da 25 a 500 euro, oltre che all’obbligo di un eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

La distribuzione di volantini rappresenta un aggravio ulteriore alla già grave situazione precaria che accomuna i siti di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Sicilia e lo smaltimento di tale distribuzione – sottolinea il sindaco Cinque –. E’ obiettivo primario di questa amministrazione mantenere il decoro urbano e l’igiene pubblica. Anche questa decisione va in questa direzione".

Il volantinaggio è tra le cause di accumulo di rifiuti cartacei e contribuisce all’aumento del degrado urbano, aumentando anche i costi per la comunità.Non si potranno neanche distribuire tali materiali promozionali agli automobilisti agli incroci delle strade, così come non potranno essere lanciati sul territorio. "