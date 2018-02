PALERMO - "L'Azienda Poste Italiane comunica la riapertura pomeridiana per giorno 05 febbraio 2018 degli Uffici Postali Pa Succ. 28 in via Lussemburgo a Palermo e a Monreale 1". Ne dà notizia Maurizio Affatigato, coordinatore nazionale della Cisl Poste.“Anche se in ritardo l'azienda ha mantenuto l’impegno assunto con il sindacato per la sospensione dell’assemblea prevista lo scorso agosto 2017. Non possiamo che essere soddisfatti soprattutto perché si migliora la qualità del servizio e aumenta l’occupazione nel territorio, verificheremo se per il futuro l'azienda si renderà disponibile per continuare ad aprire uffici postali nel turno pomeridiano".