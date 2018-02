CALTANISSETTA - "Sul caso Dessì avrete notizie a breve, è questione di ore". Così Luigi Di Maio, sul caso del candidato Emanuele Dessì, ai giornalisti al suo arrivo a Caltanissetta dove terrà un'iniziativa pubblica per il Movimento 5 stelle.Si tratta del candidato M5s al Senato che pagherebbe un affitto da 7,75 euro, come rivelato da "Piazza Pulita" su La7. Una casa che avrebbe ricevuto in affitto dal comune di Frascati dove Dessì vive e dove per due anni ha fatto pure il consigliere comunale, pagando un canone irrisorio pari a 93 euro all'anno.(ANSA).