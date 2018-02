- "Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi"."Dessì - ha aggiunto - è comunque un incensurato e il Comune di Frascati ci ha risposto che il titolo in base al quale possiede la casa è legittimo", ha aggiunto. "Siamo stati vittime di attacchi violentissimi - ha aggiunto - Emanuele ha scelto di non candidarsi per proteggere il Movimento". "Gli impresentabili sono altri - ha spiegato Di Maio - come Luigi Cesaro o gli amici di Cuffaro che ha candidato Renzi". E ai giornalisti che gli chiedevano di fare i nomi dei cosiddetti impresentabili in Sicilia ha aggiunto: "Presto avrete tutto l'elenco"."Grillo - ha proseguito Di Maio - è venuto con me al Viminale a presentare il simbolo e verrà con me a fare la campagna elettorale. E' il nostro più grande tifoso. Sono tornato in Sicilia dopo 100 giorni e la situazione è rimasta immutata, anzi è peggiorata. Manca l'assessore regionale ai Rifiuti e in certe zone di Palermo non c'è acqua. Che questa Giunta di centrodestra faccia da monito: votarli significa far piombare il Paese nel caos"."Sono stati pubblicati - ha concluso - ora i dati delle Parlamentarie. Il Movimento non è una navicella che porta tutti in Parlamento. Le nostre liste sono piene di persone più che competenti, quelle degli altri di personaggi improbabili".