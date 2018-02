PALERMO - I finanzieri della brigata di Carini (Pa) insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato un' area adibita a discarica a Carini nella zona industriale, via De Spuches. Nell'area sono stati trovati amianto, sfabbricidi, materiali ferrosi, pneumatici e due automezzi in disuso e uno scavo di 14 metri dove era stata depositata lo scarto della lavorazione di un frantoio. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili degli sversamenti e dell'abbandono degli altri materiali. Il titolare del terreno è stato denunciato per violazione delle normative a tutela dell'ambiente.