In poco meno di due ore i quattro ragazzi non hanno lasciato nemmeno un cd non autografato, chitarre e cover del cellulare comprese.

Oggi è il turno di Catania per l’altra tappa siciliana dell’Instore, (centro commerciale Katanè).

Il prossimo evento sarà il concerto del 2 marzo ai Candelai a Palermo e quello del 3 marzo al Land di Catania. Date tutte sold out da parecchio tempo.

PALERMO - Aspettative rispettate per i giovani fan dei Maneskin, la band romana rivelazione di X Factor 11 che ha riempito il centro commerciale Poseidon di Carini. Con portamento da veri divi - e diverse guardie del corpo a circondarli - i Maneskin hanno fatto il loro ingresso nel centro commerciale, tra le urla di centinaia di millennials, sfoggiando il loro consueto look molto rock, non tradendo, quindi, le aspettative di chi li apprezza anche per il loro lato fashion; soprattutto Victoria con un giubbotto in pelle laminata fucsia con maniche a palloncino e una silhouette leggermente corta completata da cintura e dei tronchetti animalier dello stesso colore.Damiano, il frontman del gruppo, un po’ più boho chic: camicia bianca, cappello (che ormai non abbandona più insieme agli inseparabili anelli), smalto nero, catena con croce al petto e smokey eyes, ha - come sempre - attirato le attenzioni della maggior parte del pubblico femminile e agli ormai ripetuti: “Damiano sei bellissimo” non si è risparmiato in sorrisi e saluti al pubblico. Emozione alle stelle per le ragazze: c’era chi si sistemava i capelli, chi tra un cartellone e una chitarra in mano da farsi autografare, si ritoccava il rossetto mentre era in coda per avere il cd firmato o e una foto con loro (banditi i selfie però, ammesse solo le foto ufficiali), chi chiedeva consiglio all’amica accanto e chi studiava a distanza l’angolazione migliore per mettersi accanto a Damiano non appena sarebbe arrivato il proprio turno.Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno mostrato massima disponibilità per le oltre 900 persone che si sono assiepate dietro le transenne già da diverse ore per loro; bambini di ogni età, ragazzi, adulti, tantissimi genitori che accompagnavano i propri figli anche per la felicità loro e, infatti, qualche mammaskin (mamma fan) si è vista pure.