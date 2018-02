. Le donne sono sempre più coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti e il capoluogo siciliano segue un trend in continua ascesa anche a livello regionale.A dirlo sono i dati della relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, che sottolinea anche l'aumento delle donne che fanno uso di droga, ovvero un quarto di quelle che finiscono in carcere.. La squadra mobile ha trovato nella sua abitazione quindici chili di hashish, già suddivisi in panetti da un chilo l'uno: erano nascosti in una grande borsa di tela, solitamente utilizzata per fare la spesa. Droga che rivenduta, avrebbe fruttato circa ottantamila euro.I tre avevano messo in piedi un vero e proprio market della sostanza stupefacente e la donna è stata trovata in possesso di venti dosi di cocaina e quindici dosi di hashish. Un fenomeno in progressiva escalation, insomma, spesso anche legato alla tossicodipendenza.Gli oppiacei sono le sostanze più consumate, seguite dalla cocaina, dalla cannabis e da ipnotici, sedativi o stimolanti., sono diventati più frequenti anche gli interventi di polizia, in aumento del 32,07 per cento, con più di cinquemila chili di sostanze sequestrate. D'altronde la Sicilia è la regione, solo dopo la Lombardia, in cui si commette il maggior numero di crimini legati alla droga. Un affare che coinvolge sempre più attivamente il genere femminile, soprattutto le donne con età compresa tra i 25 e i 54 anni.