Sono stati resi noti i risultati delle Parlamentarie. Ecco i più votati in Sicilia dagli iscritti al Movimento cinque stelle. Nell'elenco, tanti "aspiranti" che hanno ricevuto solo un voto. Al Senato è Mario Michele Giarrusso a ricevere il maggior numero di preferenze, mentre alla Camera è l'altra uscente Giulia Grillo.Sicilia occidentaleAntonella Campagna 190 voti, Vincenzo Santangelo 436, Cinzia Leone 166, Fabrizio Trentacoste 139 (resta fuori Lydia Angela Schembri per l'alternanza uomo-donna, nonostante i 155 voti ottenuti).Sicilia orientaleMario Michele Giarrusso 612 voti, Nunzia Catalfo 515, Cristiano Anastasi 147, Barbara Floridia 158 (resta fuori Rosaria Catania con 137 voti)Collegio PalermoAdriano Varrica 263, Valentina D'Orso 101, Danilo Maniscalco 93, Laura Cutrera 101 (fuori Roberto Bissanti con 89)Collegio Palermo Marsala BagheriaAntonio Lombardo 208 voti, Caterina Licatini 193, Davide Aiello 181, Chiara Di Benedetto 109 come Vincenzo D'Onofrio rimasto fuori per l'alternanza uomo-donna.Collegio Gela Agrigento MazaraAzzurra Cancelleri 258 voti, Filippo Perconti 221, Rosalba Cimino 236, Dino Terrana 120 (resta fuori Antonella Di Prima che aveva però ricevuto 134 voti)Collegio Messina EnnaAlessio Villarosa 287 voti, Angela Raffa 183, Francesco D'Uva 246, Antonella Papiro 142 (fuori per l'alternanza uomo-donna Gianluca Novak che aveva ottenuto 155 voti)Collegio Catania AcirealeGiulia Grillo 365 voti, Santi Cappellani 111, Simona Suriano 241, Luciano Cantone 90 (resta fuori Gabriele Liuzzo per soli 4 voti: si ferma a 86)Collegio Ragusa SiracusaMarialucia Lorefice 258 voti, Gianluca Rizzo 168, Maria Marzana 255, Filippo Scerra 148 (primo dei non candidati Giuseppe Papa con 131 voti).