Sono gli effetti dei lavori che interesseranno dal nove febbraio piazza Castelnuovo, in cui un cantiere dell’anello ferroviario permetterà lo scavo di una galleria. Nel frattempo continuano i lavori per il passante, che metterà in collegamento la stazione centrale con l’aeroporto Falcone Borsellino: la riapertura, prevista in un primo momento per marzo, è slittata a giugno.tra via Garzilli e via Libertà: queste le misure previste da un’ordinanza del Comune che vieta al traffico metà di piazza Castelnuovo. La chiusura è prevista fino al 31 di gennaio 2019. Circa un anno di rivoluzione della viabilità, dunque, per permettere agli operai della Tecnis di scavare una galleria per l’anello ferroviario, opera che quando sarà completata permetterà il collegamento ferroviario tra la stazione Notarbartolo e la zona del centro, passando per le fermate Imperatore Federico e Giachery.I lavori in via Emerico Amari, iniziati nel 2014 e contrassegnati nel corso degli anni da ritardi legati al commissariamento della Tecnis, sono per il momento regolari e sembrano avviati a una conclusione. Secondo un’ordinanza del Comune dello scorso novembre il cantiere in via Amari è autorizzato fino al 28 di febbraio, e per il momento non sono previste proroghe.che hanno visto il raddoppio del binario e dell’elettrificazione lungo la linea che collega la stazione centrale di Palermo con Punta Raisi. A dicembre scorso l’inizio della stesa dei cavi elettrici aveva fatto sperare in una chiusura dei cantieri entro fine del 2017, con la riapertura dei collegamenti regolari a marzo di quest’anno. I lavori sulla linea però stanno ancora continuando: ai primi di gennaio è stato completato lo scavo della galleria tra la futura fermata De Gasperi e quella, già esistente, in viale Francia, mentre la talpa meccanica “Marisol” è ancora impegnata nello scavo della galleria tra Notarbartolo e via Belgio. Lo scavo passa sotto la galleria già esistente, e quando sarà completato sarà destinato al passaggio dei treni in direzione Punta Raisi.in cui è in corso di realizzazione un pozzo di servizio della galleria principale. Alla chiusura dei cantieri, che al momento è stimata per marzo, inizierà una fase di rifinitura, con la sistemazione degli impianti elettrici, le verifiche tecniche i collaudi. Secondo le ultime stime di Rete Ferroviaria Italiana, stazione appaltante dell’opera, la riapertura della linea dovrebbe avvenire il prossimo giugno.