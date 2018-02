Neanche in Cassazione sono scattate attenuanti di alcun genere, sebbene Salvatore Maniscalco avesse sostenuto di essere stato una vittima di stalking da parte della consorte: la prima sezione della Suprema Corte ha confermato, come riporta il Giornale di Sicilia, così la condanna a 20 anni di reclusione. Mentre il cugino Antonino Caltagirone, accusato di distruzione del cadavere è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Della donna furono trovati solo pochi resti, su indicazione dello stesso marito, nelle campagne di San Cipirello. La decisione della Cassazione ha confermato anche i risarcimenti dovuti ai parenti della vittima. L'allevatore uccise Concetta, dunque, anche se non si sa come: forse per strangolamento, forse la lasciò morire, agevolandone il decesso grazie al soffocamento, approfittando del fatto che la vittima soffrisse di asma.(ANSA).