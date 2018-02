PALERMO - Un incendio è divampato ieri sera in un panificio a Villabate (Pa), in via Gibilrossa. In pochi minuti la zona nei pressi della chiesa di Sant'Agata si è riempita di fumo e i vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre e hanno evacuato una palazzina di tre piani. Il rogo sarebbe stato provocato da un alimento dimenticato nel forno acceso. Non ci sono feriti. Sono stati registrati ingenti danni proprio nella stanza dove si trova il forno. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri di Villabate.(ANSA).