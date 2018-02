. Il “problema” delle quote rosa e delle ipocrisie ad esse legate sorge perché il testo del Rosatellum bis riconosce una quota di genere nella proporzione di 60-40%. Dispone cioè che nei collegi uninominali e in quelli plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Chi ha dovuto comporre le liste, si è ritrovato quindi con l’obbligo di trovare donne da candidare per rispettare la prescrizione. “Mi mancano ‘le donne’ per chiudere”, si sentiva dire nei quartier generali degli schieramenti. E a parte qualche nome già noto o già eletto da qualche altra parte, quindi con un peso elettorale conosciuto, come risolvere l’impasse? Semplice, pescando in famiglia. O negli staff dei politici più navigati. O addirittura in Tv. E se in molti casi basta il cognome per riconoscerle, anche dietro a nomi mai sentiti, se si scava più a fondo, può capitare di scoprire il trucco.

, deputata uscente del Pd e figlia dell’ex ministro Totò Cardinale, fondatore del movimento Sicilia Futura,

è stato il primo a scoppiare nel centrosinistra e certamente il più eclatante per le conseguenze a cui ha portato, con la base del partito che ha annunciato quasi in massa e in maniera trasversale, per correnti e territori, il proprio disimpegno in campagna elettorale. Conseguenze che il Pd dovrà affrontare sicuramente anche dopo il 4 marzo. La Cardinale ciò nonostante guiderà il listino del collegio di Gela-Mazara-Agrigento. Capolista per il Senato per il centrosinistra nella Sicilia orientale è Valeria Sudano, "nipote d'arte", cioè dello storico big democristiano Mimmo Sudano.

Nel Movimento 5 ecco la candidatura di

deputato uscente e sorella di Giancarlo, candidato alle scorse Regionali per la presidenza e oggi vicepresidente dell’Ars. Le “figlie d’arte” nel centrodestra sono di più: c’è

, figlia dell’ex deputato Gaspare, candidata al Senato nel collegio Sicilia occidentale; c’è

, non “figlia di” ma “nuora di” Pippo Gennuso, parlamentare regionale con Popolari e Autonomisti; ed

, figlia dell’ex vicepresidente dell’Ars Santi, candidata per la Camera nel collegio di Messina-Enna, roccaforte dei voti del padre che però alle scorse Regionali non è riuscito a centrare l’elezione a Sala d’Ercole.

nel collegio di Siracusa-Ragusa

anche

, ex moglie di Davide Faraone, ma da anni conosciuta anche per il suo impegno nel sociale, che smette i panni della pasionaria di sinistra ed entra nelle quote rosa del partito di Silvio Berlusconi. Capolista di Forza Italia ad Agrigento, dopo il ritiro dell'ex tronista Ylenia Citino, sarà la magistrata Giusi Bartolozzi, compagna dell'assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao.

Passando allo schieramento d

el Movimento 5 stelle, troviamo

, compagna di Mauro Giulivi, l'attivista che ottenne l'annullamento delle Regionarie da cui era stato escluso. La Di Benedetto proprio nei giorni scorsi ha lasciato il Movimento di Beppe Grillo ma rimane comunque candidata al quarto posto nel listino del collegio di Bagheria e Marsala.

esponente renziana, ex fedelissima di Davide Faraone, seconda in lista dietro al braccio destro di Leoluca Orlando, Fabio Giambrone. Più che politiche navigate, nel Movimento 5 stelle, oltre a tante uscenti di nuovo in corsa grazie al voto delle Parlamentarie, sono candidate due donne che sono, una, parte dello staff del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, Caterina Licatini, e, un'altra, ex collaboratrice del gruppo all'Ars, Simona Suriano.

“Dietro ogni grande uomo, c’è una grande donna”, è il detto. Ma oggi, liste per le Politiche alla mano, si può affermare anche l’inverso: dietro ogni donna (candidata) c’è un uomo (padre, compagno, marito, suocero, capo).Il caso diCi sono coppie in cui la politica, insieme all’amore, è un collante. È il caso per esempio di, moglie di Eusebio D’Alì, storico braccio destro di Gianfranco Micciché: Adelaide, berlusconiana dagli albori, è stata candidata anche alle scorse amministrative di Palermo, mancando l’elezione, e il 4 marzo correrà per la Camera nel collegio di Palermo. È candidata con Forza ItaliaNel collegio Marsala-Bagheria sfida tra prime donne. L'ex Miss Italia mancata, messinese, dopo sette anni da collaboratrice parlamentare prova il grande salto e si candida con Forza Italia per la Camera dei deputati. Nello stesso collegio Noi con l'Italia candida la star della televisione anni novanta,. Nel collegio di Gela-Agrigento-Mazara è candidata invece con Forza Italia. Chi è? Sconosciuta ai più, sul web di lei c'è scritto pochissimo. Da dove viene, cosa ha fatto, cosa vuole fare non si sa. Si sa soltanto che è amica di Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, compare in molti selfie con la first lady ed è a pieno titolo in "lista Pascale".Come dicevamo, chi ha composto le liste ha vissuto spesso le quote rosa più come un rischio che non come un'opportunità. E così ecco comparire nei diversi collegi molti nomi di donne veterane della politica. Col centrodestra c'è per esempio, l'ex assessore regionale della giunta di Salvatore Cuffaro, mentre con Noi con l'Italia corre l'attuale assessore regionale alla Famiglia. E sempre nel partito dei centristi c'è, vicina all'ex presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone e appena eletta all'Assemblea regionale siciliana. Nel Pd, in corsa per la Camera, nel collegio di Palermo,, l'