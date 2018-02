I rumors di un avvio della turnazione idrica si susseguono di giorno in giorno arricchendosi persino di tabelle, dettagli e particolari sul piano che Amap e Comune hanno già predisposto per far fronte all'emergenza siccità. Alcuni media si sono spinti ad azzardare una data di inizio (lunedì 12 febbraio) del razionamento idrico. Ma nonostante ciò il presidente dell'Amap Maria Prestigiacomo smentisce stamattina che sia in programma "da lunedì prossimo la turnazione idrica".“Smentiamo categoricamente le notizie pubblicate da alcuni organi di informazione - dice la numero uno dell'azienda di via Volturno -. Comune e Amap per prendere una decisione in materia sono in attesa del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di calamità che dovrebbe svolgersi l'8 febbraio prossimo. Nella stessa occasione sarà nominato un commissario straordinario per dirigere le operazioni necessarie ad affrontare la crisi. Sarà lui a decidere che misure adottare e quando. Ripeto, al momento non si parla di turnazione”.“Il sindaco è in costante contatto con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per garantire tutto il supporto necessario in prossimità della seduta del Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo in cui dovrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza con il conferimento di poteri straordinari al commissario - si legge in una nota diramata dopo la riunione -. Il Cda di Amap ha puntualmente riferito su tutte le azioni intraprese e la progettualità presentata. Nei prossimi giorni verrà completato e definito nel dettaglio il piano di turnazione con la individuazione di aree e tempi di erogazione così da consentire al Commissario il suo eventuale avvio”.La turnazione partirebbe con dei test per mettere alla prova tubazioni e sottoreti giorno 12 febbraio dalla parte sud-est della città: si tratterebbe dei quartieri del centro storico, Brancaccio, Oreto, Stazione, Falsomiele, Bandita e Bonagia. Quest'area verrebbe divisa in tre macro aree per consentire un'attivazione del piano in tre giorni. Verificata la fattibilità, intorno al 19 febbraio il razionamento dovrebbe arrivare a coinvolgere il resto della città, quindi la parte nord-ovest fino a Mondello e Sferracavallo. Palermo così divisa dovrebbe ricevere l'acqua un giorno sì e due no, ma alcuni quartieri, in base all'estensione, ma anche alle statistiche rispetto a furti e allacci abusivi, avrà la possibilità di rifornirsi più o meno ore rispetto alle altre. Tra le più penalizzate per motivi legati agli illeciti, secondo indiscrezioni non confermate, sarebbe Brancaccio, che potrebbe ricevere l'acqua solo di notte e per appena 12 ore, al contrario degli altri quartieri che avrebbero la possibilità di sfruttare e raccogliere acqua per 24 ore.E mentre la Regione nel prossimo incontro con Amap di giovedì probabilmente tornerà a chiedere uno scatto in avanti del Comune, evitando di attendere ancora le decisioni da Roma, le misure alternative, come requisizione di pozzi, ripristino delle tubazioni rotte e dissalatori fissi e mobili lungo le coste, sembrano ormai davvero troppo lontane.