È deceduta oggi nel reparto di Rianimazione delle cliniche universitarie di Sassari, per i postumi di una influenza A una 35enne di Bari Sardo (Ogliastra), che aveva contratto la malattia in gravidanza e che il 12 gennaio aveva dato alla luce due gemelline. La donna era arrivata in ospedale il 3 gennaio scorso in condizioni critiche.I medici l'hanno fatta arrivare alle 25/a settimana di gestazione, fino al 12 gennaio, quando sono intervenuti col taglio cesareo. Poi si sono concentrati sulle sue cure ma purtroppo la donna non ce l'ha fatta a superare i postumi della terribile influenza.