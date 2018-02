PALERMO - "Sicurezza ed edilizia scolastica, progetti bloccati - La campagna della Cisl per avviare i cantieri". Questo il tema della conferenza stampa convocata per le 9.30 di oggi nella sede del sindacato, a Palermo, in via Villa Heloise 10a. All'incontro parteciperanno il segretario Cisl Palermo-Trapani Leonardo La Piana, il segretario Cisl Scuola Palermo-Trapani Vito Cassata, il segretario Cisl Fp Palermo-Trapani Lorenzo Geraci e il segretario Filca Cisl Palermo-Trapani Paolo D'Anca.