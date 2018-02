Si rammenta che, a norma dell’art.39 del D.Lgs. n.139/05, il titolo di commercialista può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A tenuta dagli Odcec.

Lo scrivente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, si riserva di tutelare l’immagine dei propri iscritti in tutte le sedi opportune e chiede che venga data notizia di quanto in questa sede precisato"

PALERMO - Operazione Game Over, riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del presidente dell'Ordine dei commercialisti di Palermo, Fabrizio Escheri, in relazione alla notizia pubblicata nella quale si qualificava Salvatore Cusumano come “commercialista”."Si chiarisce - si legge nella nota - che Salvatore Cusumano non è iscritto ad un Ordine di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.