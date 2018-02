Dovrà essere il Tribunale di Catania a decidere sulla nomina dei liquidatori della società. E' stato Giuseppe Giannone, presidente del Consiglio di amministrazione della Intersac, al termine dell'assemblea, che, con il voto favorevole del socio di controllo Sac, ha disposto la messa in liquidazione di Intersac, a chiedere al Tribunale di Catania la nomina dei liquidatori, non avendo i soci trovato l'accordo sulla loro nomina.

La decisione fa seguito alla decisione della privata Ies, che ha il 40% di Intersac, alla luce delle continue perdite, di non partecipare alla ricapitalizzazione decisa dalla Sac, società che gestisce lo scalo di Catania e che è azionista di maggioranza di Intersac con il 60% di quote. L'assemblea di Sac aveva già votato all'unanimità l'intenzione di procedere alla ricapitalizzazione. I vertici di Sac e Soaco sono in costante contatto per gli investimenti da realizzare nello scalo di Comiso.(ANSA)