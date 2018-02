Era stato soccorso poco prima dello svincolo tra Santa Flavia e Porticello, a pochi metri da casa: a travolgerlo mentre stava attraversando sarebbe stato un mezzo il quale conducente si è dato alla fuga.. I genitori di Gaetano, poco dopo la tragedia e il consenso alla donazione degli organi, hanno lanciato un appello chiedendo aiuto per rintracciare il pirata della strada. Anche gli amici del ragazzo chiedono giustizia e per ricordarlo ad un mese dalla sua morte, il comitato civico ha organizzato una fiaccolata che si è svolta per le vie di Santa Flavia. Il corteo è poi giunto alla chiesa Maria Santissima del Lume, dove è stata celebrata una messa.Un bilancio drammatico quello dei pedoni rimasti uccisi nel mese di dicembre in Sicilia: otto persone, dopo essere state investite, hanno infatti perso la vita.