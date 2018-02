MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Il circolo di Sinistra Italiana 'Pio La Torre' di Mazara del Vallo esprime in una nota "forte dissenso e completa estraneità rispetto a quelle candidature della lista Leu che si vuole far passare - si legge - come rappresentative del nostro territorio. Al contrario, sono frutto, nel metodo, di scelte verticistiche operate senza alcuna reale partecipazione della base, e nel merito di scelte non rappresentative nè dell’elaborazione politica che in questi mesi il circolo ha sviluppato nè di quel rinnovamento, politico e culturale, di cui S.I. è portatrice"."Il circolo Pio La Torre si è sempre posto come obiettivo politico prioritario la ricomposizione della sinistra e a tal fine ha sempre privilegiato un percorso unitario, ma non può non rimarcare con grande rammarico come nella definizione delle candidature si mostri di aver privilegiato non il rinnovamento, ma la solita logica verticistica e spartitoria che non ha certo premiato il nostro territorio vista anche la incomprensibile penalizzazione dei parlamentari trapanesi uscenti", conclude la nota.