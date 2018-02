da cui sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Adesso è caccia alla banda che ha messo a segno il colpo su cui sta indagando la polizia. Il titolare ha riferito agli agenti di essere stato minacciato da tre uomini che con delle sciarpe avevano coperto il volto. Gli avrebbero puntato la pistola costringendolo a consegnare i soldi dell'incasso.Le ricerche dei malviventi sono immediatamente partite in tutta la zona, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi importanti per risalire all'identità di chi è entrato in azione: uno dei tre uomini avrebbe un tatuaggio vicino ad un occhio.. Ad essere bersagliati sono stati soprattutto gli uffici postali, con quattro colpi messi a segno in via Enrico Toti, via Antonio Ugo, a Bagheria e a Sferracavallo. In quest'ultimo caso sono state arrestate tre persone, bloccate dopo un lungo inseguimento dalla borgata marinara a Sferracavallo.