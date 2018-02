Lo spettacolo, con movimenti scenici curati da Silvia Alù, viene replicato per le scuole lunedì 12 febbraio e martedì 13 febbraio alle ore 9,30 e 11,30. Il Carnevale, le cui origini sono antichissime e si fanno risalire ai Saturnali romani, che si celebravano in onore del nuovo anno, ha sempre avuto grandissima importanza e forte richiamo fin dai primi tempi della sua celebrazione, sia per il carattere propiziatorio (l'uso delle maschere serviva a scacciare le presenze demoniache e ad augurare raccolti generosi) sia per il senso di libertà da obblighi e ruoli di cui avrebbe goduto la popolazione. Difatti, durante il periodo del Carnevale il popolo poteva concedersi uno smodato godimento di cibo, bevande e piaceri sensuali, e grazie al travestimento poteva godere di un temporaneo sovvertimento dell'ordine sociale scambiandosi i ruoli. Il Carnevale è dunque rivoluzione, divertimento allo stato puro, preziosa valvola di sfogo. La festa di Carnevale si apre con La Sinfonia dei Giocattoli di Leopold Mozart.Le musiche vogliono, inoltre, esaltare l'immaginazione, la danza, i colori della musica e donare un pizzico di allegria e un po' di spensieratezza come lo sono le divertenti e elettrizzanti composizioni musicali di Leroy Anderson spesso accompagnate da effetti speciali. Anche la pluripremiata colonna sonora di John Williams per Star Wars (Guerre stellari), contribuisce a creare un'atmosfera fantastica con vere e proprie esplosioni sonore cosmiche. Il capitolo finale del concerto è dedicato a Leonard Bernstein e alle Danze Sinfoniche che scrisse per West Side Story, rivisitazione in musica del celebre soggetto teatrale di Romeo e Giulietta di William Shakespeare.(ANSA).