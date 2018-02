Si è temuto il peggio per un diciassettenne che in base a quanto accertato da medici e carabinieri ha inalato della cocaina insieme ad una piccola quantità di colla Attak.Una volta giunto al pronto soccorso è stata rilevata una lesione all'ugola ed è stato sottoposto alle prime cure mediche.per ulteriori accertamenti. Nel tardo pomeriggio, ritenuto fuori pericolo, il diciassettenne è tornato all'ospedale di Partinico, dove i genitori hanno firmato per le sue dimissioni. Ad indagare su quanto accaduto sono i carabinieri, che dovranno adesso accertare dove il ragazzo si è procurato la droga, ma soprattutto se la cocaina era già stata "tagliata" con altre sostanze che potevano rivelarsi fatali.