Ad aggredire Brumotti, impegnato nella realizzazione di un servizio per lo spaccio di droga nel quartiere della cittadina a nord di Napoli, non sarebbe stato solo l'uomo finito in manette.

All'aggressione avrebbero preso parte anche altre persone in corso di identificazione ed un ragazzo che non ha ancora 14 anni. Quest'ultimo avrebbe lanciato una sedia contro la vettura di Brumotti.

di "Striscia La Notizia", avvenuta lo scorso 11 gennaio al Parco Verde di Caivano (Napoli) i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura di Napoli Nord.