Due le scuole già coinvolte, si tratta dell'Ipsia Enrico Medi e dell'istituto professionale D'Acquisto: 26 alunni porteranno avanti un intenso programma di collaborazione con 13 aziende nel campo elettrico, della termoidraulica e della riparazione di elettrodomestici. Ma non solo.è presente nelle scuole con vari esperti nelle commissioni di esame e nei comitati tecnico scientifici. Inoltre, con l'alternanza scuola-lavoro, diamo vita ogni anno ad un'iniziativa che permette ai più giovani di fare esperienza sul campo e di capire le proprie attitudini. Abbiamo già proposto anche la formazione sulla "domotica" e 40 alunni saranno coinvolti nelle prossime settimane".- dice il presidente di Confartigianato, Giuseppe Pezzati - e che rappresenta solo una tappa del percorso che la nostra associazione vuole intraprendere. Abbiamo infatti intenzione di ampliare il progetto e di coinvolgere altre categorie. L'obiettivo- sottolinea - è permettere ai giovani di assecondare le proprie tendenze professionali, da mettere in atto, in futuro, nel nostro territorio".