Arriva un "vortice ciclonico mediterraneo"

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centrosud, con piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, a essere colpite dal 'vortice ciclonico mediterraneo' saranno soprattutto Sicilia, Campania e Lazio. Nevicate a tratti copiose sono attese sull'Appennino, specialmente settentrionale (oltre i 400-800 metri). Il tutto sarà accompagnato da venti anche forti dapprima di Scirocco e Libeccio."Il Nord - spiega Ferrara - sarà ai margini dell'azione ciclonica ma comunque con piogge soprattutto su Liguria e Valpadana". Sono comunque previste "nevicate deboli fino a quote collinari in particolare su medio-basso Piemonte (Cuneo), entroterra ligure ed Emilia occidentale". Le temperature, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, "si manterranno su valori invernali al Nord, pur senza eccessi e su valori di fatto tipici del periodo. Temporaneamente più mite al Centro ma soprattutto al Sud ma con calo delle temperature più apprezzabile domani". (Ansa)