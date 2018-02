Ancora tempo instabile e temporali al Centro-Sud. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di oggi, sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio, su Lazio meridionale e Campania. In serata coinvolti anche i settori tirrenici della Basilicata e della Calabria settentrionale. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte dell'Italia centrale e meridionale, nonché su settori dell'Appennino tosco-emiliano e sul messinese in Sicilia. Permane, inoltre, l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.