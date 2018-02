SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) - Paura nella tarda serata di lunedì a Santa Teresa di Riva, nel Messinese. Ignoti poco prima delle 22.30 hanno fatto esplodere una bomba davanti alla vetrata del negozio Primigi Store di via Regina Margherita. L’ordigno ha causato ingenti danni alla vetrata e all'insegna. E’ andata in gran parte distrutta anche una Peugeot 207 parcheggiata, oltre a diversi vetri di un palazzo presente a pochi metri dal negozio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sull'episodio indagano i carabinieri agli ordini del capitano Maurizio La Monica. Fondamentali ai fini delle indagini e per individuare i responsabili potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.