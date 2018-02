PALERMO – I 100 potenti sono tornati . L'appuntamento più attesa dai lettori di I love Sicilia si ripete per la nona volta. E quest'anno vede una rivoluzione in classifica, dopo gli sconvolgimenti degli assetti di potere causati dalle elezioni regionali.

Il ranking stilato dalla redazione del mensile scatta una fotografia del potere nell'Isola, selezionando 100 persone influenti tra politici, magistrati, burocrati, imprenditori, giornalisti e altri protagonisti della vita pubblica siciliana.

Per la prima volta quest'anno, la classifica vede in testa un ex aequo. La prima piazza la dividono in condominio il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, i due volti del ritorno al potere del centrodestra siciliano. “I destini di Musumeci e Miccichè, così diversi ma così vicini, ex rivali e ora alleati, sono assolutamente incrociati – scrive nell'articolo che presenta la classifica il condirettore del mensile Salvo Toscano –. Tanto che gli oppositori hanno già parlato di governo “Micci-meci”. I due politici sono le due facce della coalizione di governo e la loro coabitazione sarà probabilmente la chiave di lettura di questa legislatura”. La prima piazza la dividono in condominio il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, i due volti del ritorno al potere del centrodestra siciliano. “I destini di Musumeci e Miccichè, così diversi ma così vicini, ex rivali e ora alleati, sono assolutamente incrociati – scrive nell'articolo che presenta la classifica il condirettore del mensile Salvo Toscano –. Tanto che gli oppositori hanno già parlato di governo “Micci-meci”. I due politici sono le due facce della coalizione di governo e la loro coabitazione sarà probabilmente la chiave di lettura di questa legislatura”.

Tante le new entry nel ranking, alcune addirittura già nella top ten, come Maria Mattarella, nuovo segretario generale della Regione. E tanti i protagonisti del passato usciti di scena, su tutti l'ex presidente Rosario Crocetta.

