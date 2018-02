Una giovane donna è morta e altre due persone sono rimaste gravemente ferite nell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A23, nel tratto fra Udine Sud e il nodo di Palmanova. Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e due automobili. Un furgone che arrivava da Udine ha centrato un'auto innescando un tamponamento a catena. Una delle vetture è finita sotto l'autoarticolato che la precedeva. La giovane donna, Marika Patatti, 33 anni di Tolmezzo, è morta sul colpo incastrata tra le lamiere, mentre i due conducenti delle auto sono stati trasportati in gravi condizioni ai pronto soccorso di Udine e Cattinara.All'ospedale di Udine sono state trasportate anche altre due persone, con traumi minori. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'A23 in direzione nodo di Palmanova è chiusa dalle 15 circa. Chiuso lo svincolo in entrata a Udine Sud e istituita l'uscita obbligatoria a Udine Sud per chi proviene da Tarvisio. Alle 17 le operazioni di rimozione dei mezzi sono in fase conclusiva; entro breve verrà fatto defluire il traffico bloccato - sono tre i chilometri di coda - e poi l'autostrada sarà riaperta. (ANSA).