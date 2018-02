, le Antille, Barcellona. Foto al lavoro, dietro il bancone di un bar, o su una spiaggia caraibica il giorno di Natale. E adesso, i messaggi di addio degli amici. Sono le tracce della vita su Facebook di un ragusano di 37 anni, Fabio Cappello, morto nella notte tra domenica e lunedì scorso a Saint Barth, nelle Antille francesi. L’uomo, che si era stabilito da diverso tempo ai Caraibi, era famoso a Ragusa per avere lavorato diverso tempo in un lido di Punta Secca., Cappello è deceduto in seguito a un incidente stradale con il suo scooter, nel quartiere di Public. Nonostante indossasse il casco, in seguito alla perdita di controllo del mezzo è stato portato all’ospedale Saint Barthélemy, dove è morto poco dopo il suo arrivo. L’incidente è avvenuto senza testimoni, la gendarmeria locale ha chiesto dei prelievi di sangue e si attendono i risultati. Cappello lavorava in un ristorante di Saint Barth, “L’Isoletta”.