1) TRAPANI - Consorzio Universitario della Provincia di Trapani Consorzio Universitario. Lungomare Dante Alighieri Casa Santa Erice, ore 09:00 Europe Direct Trapani e gli studenti del progetto "A Scuola di OpenCoesione" celebrano la Settimana dell'Amministrazione Aperta. L'evento, è organizzato in collaborazione con gli istituti superiori del territorio trapanese.2) CATANIA - Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II 121, ore 10:30 Conferenza stampa di inaugurazione della mostra "Toulouse-Lautrec. La Ville Lumie're" organizzata dal gruppo Arthemisia.3) PALERMO - piazza Castelnuovo 35, ore 10:30 Conferenza stampa sull'attacchi informatici subiti da ilgazzettinodisicilia.it e dal sistema dell'informazione online. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti di SICILIA, Giulio Francese e il segretario dell'Associazione Siciliana della Stampa, Alberto Cicero.4) MESSINA - Sala Senato, ore 10:30 Il Rettore, prof. Pietro Navarra, terra' una conferenza stampa per ufficializzare le dimissioni dalla carica e tracciare un bilancio della sua esperienza alla guida dell'Universita' degli Studi di Messina.5) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:30 Presentazione della mostra 'Toulouse-Lautrec. La Ville Lumie're' ospite de Palazzo della Cultura dal 7 febbraio al 3 giugno prossimi. Partecipano il sindaco Enzo Bianco, l'assessore alla Cultura, Orazio Licandro, e la presidente di Arthemisia, Iole Siena.6) PALERMO - Pagliarelli, ore 10:30 La band formata dai fratelli Alessandro, Bruno e Mirko Cirrone e da Daniel Bellina si esibira' al Teatro della Casa Circondariale del Pagliarelli7) RAGUSA - Prefettura, ore 12:00 Insediamento del nuovo prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza. Previsto incontro con i giornalisti.8) PIEDIMONTE ETNEO (CT) - Museo della Musica, ore 17:30 Consegna dei Premi dell'anno della sezione sicilina dell'Unione stampa sportiva italiana (Ussi)9) CATANIA - Teatro Verga, ore 20:45 In scena 'Invasioni' di Pietro Ristagno e Monica Felloni, prodotto dal Teatro Stabile di Catania in collaborazione con l'associazione culturale Neon. In replica fino al 18 febbraio.(ANSA).