PALERMO - L'idea di non aver superato quell'esame l'ha fatto andare su tutte le furie, al punto da sfogare la propria rabbia contro il vetro di una finestra, riducendolo in frantumi. Nei locali della facoltà di Infermieristica al Policlinico, ieri pomeriggio è stato necessario l'intervento della polizia: ad avvisarla è stato il medico con cui il giovane aveva sostenuto l'esame, poi andato male.

. I poliziotti del commissariato Oreto-Stazione hanno rintracciato il ragazzo che nel frattempo si era allontanato, per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.

Nella stessa zona, gli agenti hanno sorpreso un uomo che con ogni probabilità aveva poco prima rubato un televisore a schermo piatto. Stava entrando all'interno di un palazzo quando ha riferito agli agenti di averlo acquistato per venti euro. Giustificazioni che non hanno convinto la polizia. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.