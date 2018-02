grazie agli scienziati della Yokohama National University: il loro studio, pubblicato sulla rivista "Biomaterials", si è incentrato sul dimetilpolisilossano, permeabile all'ossigeno: si tratta - per chi mastica di scienza - di un componente utilizzato nell'olio da frittura, che consente una maggiore stabilità termica e agisce come antischiuma, usato - parrebbe, da quanto si legge in giro - anche nelle patatine fritte di Mc Donald's.

I ricercatori lo hanno iniettato nei topi e hanno osservato come questo riuscisse a stimolare la produzione di oltre 5000 germi del follicolo pilifero. Un rimedio per la calvizie? Chissà. Però le patatine sono già buone così. Ah, non vanno messe in testa...

Non è uno scherzo. Insomma, sarebbe - almeno nelle intenzioni - una cosa seria: una componente chimica utilizzata per preparare le patatine fritte sarebbe utilissima per curare la calvizie. Tutto nasce