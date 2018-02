I video vengono analizzati frame dopo frame dagli investigatori che in queste ore stanno portando avanti le indagini per rintracciare l'uomo entrato in azione ieri mattina nei pressi di una scuola.La giovane ha però reagito, ha cominciato ad urlare. La paura non le ha impedito di divincolarsi, allontanandosi subito dopo. Con un livido al polso ha raccontato quanto accaduto nella zona, adesso battuta palmo a palmo dai poliziotti.ma gli accertamenti si concentrano su un uomo di nazionalità straniera, la quale posizione è al vaglio della polizia. I video delle telecamere potrebbero infatti svelare ulteriori dettagli su quanto accaduto a pochi metri dall'istituto, un'area monitorata su diversi fronti dagli occhi elettronici, posizionati lungo i vicoli che conducono al mercato e nelle zone che il molestatore avrebbe potuto utilizzare come vie di fuga.. Anche in questo caso a finire nel mirino è stata una giovane, nei pressi di un istituto scolastico. Un uomo l'ha bloccata, poi si è abbassato i pantaloni. Terrorizzata, la ragazza ha cominciato ad urlare, poi è riuscita a scappare e a chiedere aiuto alla polizia. L'aggressore è però riuscito a dileguarsi."L'escalation di violenza contro le donne non si ferma - si legge in una nota - siamo vicine alla studentessa dell'istituto Regina Margherita molestata ieri, prima dell'ingresso a scuola, da un uomo che non ha ancora un volto. Saremo con Sos Ballarò in piazza, in occasione dell'evento pensato per esprimere solidarietà alla ragazza che ha subito il tentativo di violenza. L'obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare studentesse e studenti, insegnanti, residenti, commercianti - l'intera comunità - e ribadire un 'no' corale alla violenza maschile contro le donne, per una civiltà delle relazioni, fondata sul rispetto della differenza"