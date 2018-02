Un uomo irrompe sul palco durante l'intervento di Fiorello

si apre con un piccolo fuoriprogramma.al teatro Ariston per scaldare il pubblico, un uomo riesce a raggiungere il palco e chiede la parola.dice. Dopo pochi secondi, viene allontanato.“Faccio il Pippo Baudo della situazione. Un tempo si arrampicavano, oggi entrano direttamente accompagnati da assistenti di scena e chiedono se possono parlare…’Scusi’…Spero che riesca a risolvere i suoi problemi. Io lo sapevo che non ci dovevo venire”.per riempire lo spazio destinato a Laura Pausini (bloccata a casa da una brutta laringite, ndr.) e tiene a precisare che l’incursione a sorpresa a inizio puntata non è una messinscena orchestrata ad arte come qualcuno ha nel frattempo rilevato sui social. “In questo paese bisogna che si risolvano i problemi delle persone - chiede a gran voce - Non è che devono venire qui a Sanremo. Quando uno è disperato fa anche di più”.con una sfilza di battute in puro stile Fiorello: “Ovunque ti giri vedi un Pooh. I Pooh sono come le tasse, le levano ma le vedi sempre”, “La notizia non è che Gianni Morandi è al Festival ma che non è su Facebook stasera”.Con il gioco “su le mani, giù le mani”, lo showman siculo invita il pubblico dell’Ariston ad esprimere la propria preferenza in vista delle elezioni dei 4 marzo. “Chi voterà per il Pd? Chi per il M5S? Chi per il centrodestra? Orfeo (il direttore generale della Rai, ndr.) non puoi alzare le mani tutte e tre volte”.e assicura la sua presenza in occasione della finalissima del Festival. Fiorello e Baglioni le dedicano “E tu”.per lanciare una frecciatina ad Antonio Ricci. Nelle scorse ore il patron di “Striscia La Notizia” si era così rivolto ai fan del direttore artistico: “Penso che l’autore di un verso osceno come ‘accoccolati ad ascoltare il mare’ debba chiedere lui perdono all’intera Italia, patria di santi, navigatori e poeti”.proprio a Ricci e ironizza: “Pare che sarà la nuova sigla di Striscia”. Baglioni si limita a sorridere. I due intonano “E tu” ed è subito standing ovation.di Matteo Renzi: "Ha già vinto lui: #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero uno".