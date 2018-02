MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - In seguito alla pioggia diversi allagamenti di scantinati di abitazioni e di strade si sono verificati nella notte a Mazara del Vallo. E' in particolare dai residenti nella zona di Tonnarella che, a partire dalle 5 circa, sono giunte numerose telefonate ai vigili del fuoco impegnati anche con l'ausilio delle idrovore. .Per far fronte a tutti gli interventi segnalati in seguito alla forte pioggia che cade da ore è stato necessario far giungere a Mazara del Vallo anche la squadra dei vigili del fuoco di Marsala, a supporto dei colleghi del locale distaccamento. Interventi sono necessari anche per liberare persone rimaste bloccate nelle auto in panne nei sottopassi allagati. Pure a Castelvetrano, a causa di molteplici allagamenti viari in diverse zone della città, si registrano richieste di intervento da parte di automobilisti in difficoltà e cittadini con scantinati allagati ed è stato predisposto l'invio di un'altra squadra dei vigili del fuoco a supporto di quella del locale distaccamento. Allagato anche parte del piano terra del palazzo comunale Informagiovani, tra piazza Generale Cascino e via Selinunte. (ANSA).