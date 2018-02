sistema di relazioni tra magistrati compiacenti e imprenditori che hanno ottenuto importanti commesse pubbliche.

stampa grazie alla penna “compiacente” del giornalista Giuseppe Guastella, firma del periodico “Il Diario”.

Non solo, le consulenze costruire su misura nei fascicoli penali venivano poi usate da Amara e Calafiore in altri procedimenti amministrativi e civili. Infine

c'erano le pressioni esercitate ai danni dei pubblici funzionari coinvolti nei procedimenti amministrativi che interessavano i clienti dei legali e la schiera di professionisti che si sarebbero prestati al gioco sporco delle consulenze su misura che servivano in altri procedimenti.

I favori di Longo venivano ripagato con una serie di “utilitità” : soldi in contanti - 88 mila euro - versati tramite le società “Ocean One Consulting Srl” ed “Entropia Energy Srl”, viaggi a Dubai con famiglia al seguito, spese per un Capodanno festeggiato a Caserta.

In carcere finiscono Piero Amara, Giuseppe Calafiore, Giancarlo Longo e Alessandro Ferraro.

Vincenzo Naso, Francesco Perricone, Sebastiano Miano, Ezio Bigotti e Luciano Caruso. Indagati anche Gianluca De Michele e Francesco Perricone.

Le vicende si intrecciano con le indagini messinesi. Si parla di sentenze pilotate al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia e al Consiglio di Stato a Roma. Sarebbero state pagata tangenti a magistrati per pilotare sentenze e arbitrati. A Palermo, invece, nel maggio scorso il giudice per le indagini preliminari ha respinto una richiesta di archiviazione e imposto nuove indagini sul caso delle elezioni regionali suppletive nel Siracusano. È saltato fuori il nome di Raffaele De Lipsis, ex presidente del Cga, oggi in pensione, già finito sotto accusa nello scandalo Ustica Lines perché avrebbe cercato di convincere il suo successore, Claudio Zucchelli, ad accogliere un ricorso dell'armatore Ettore Morace.

De Lipsis presiedeva il collegio del Cga che nel 2014 invalidò il voto nelle sezioni elettorali di Rosolini e Pachino dove erano scomparse alcune schede. Si tornò alle urne.

, secondo l'accusa, è molto più di un avvocato. Giocava sporco per aiutare i propri clienti. Aveva costruito una rete di relazioni che oggi le Procure di Messina e Roma azzerano con un blitz. Tra gli indagati anche il notaio ed ex deputato regionale sicilianoIn carcere finiscono quindici persone tra cui un pubblico ministero in servizio a Siracusa e due avvocati. Arresti domiciliari per professionisti, imprenditori e giornalisti. Il lavoro della Procura messinese, guidata da Maurizio De Lucia, è solo il fronte siciliano di un grande intrigo e di una una spy story: Amara sarebbe il perno di unIn otto hanno denunciato gli strani intrecci di interesse degli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. E così la Procura ha autorizzato i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria, oggi nucleo di Polizia economica, a piazzare microspie e telecamere dentro gli uffici giudiziari siracusani. Longo si accorse pure della telecamera ed è stato immortalato mentre tenta di levarla.Longo, che nel frattempo è stato trasferito a Napoli, si auto assegnava delle inchieste con il solo scopo di acquisire informazioni sulle indagini svolte dai colleghi. A volte avrebbe aperto dei fascicoli riempendoli con prove e consulenze false con il solo obiettivo di smentire altre indagini che coinvolgevano i clienti dei due legali. Agli altri magistrati dell'ufficio veniva sussurrata la voce che era meglio stare in silenzio perché c'era un'operazione di dossieraggio nei loro confronti. E se qualcuno non si piegava sarebbe stato screditato con articoli diFiera del Sud del Gruppo Frontino all'ampliamento della discarica gestita dalla Cisma Ambiente: sono tanti i casi su cui si indaga.per Giuseppe Guastella, Davide Venezia, Fabrizio Centofanti, Mauro Verace, Salvatore Maria Pace,che coinvolge anche il padre dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Nel corso dell'inchiesta sono emersi rapporti tra gli avvocati Amara e Calafiore, e l'ex presidente del Consiglio di Stato, Riccardo Virgilio (ora indagato, è stata respinta la richiesta di misura cautelare non detentiva). Virgilio per anni è stato alla guida del Consiglio di giustizia amministrativo della Sicilia. Una decisione del Cga diede ragione alla Sai8, società che gestiva il servizio idrico, nel ricorso contro l'amministrazione comunale che chiedeva la revoca del contratto. Presidente del collegio era Virgilio, avvocato della Sai8 era Amara.A Milano ipotizzano che Amara e Ferraro abbiano costruito un falso dossier sull’esistenza di un complotto contro l’Eni. Un imbroglio costruito con esposti anonimi e con le dichiarazioni di un tecnico su cui Longo aprì un'inchiesta. L'obiettivo sarebbe stato quello di accreditare la teoria del complotto contro l'amministratore Claudio De Scalzi per cercare di sgonfiare l'inchiesta milanese sull'Ente per alcune presunte tangenti milionarie versate in Nigeria.