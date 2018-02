Alice Caioli, una siciliana in gara tra le Nuove Proposte

, è originaria di Acquedolci (Messina) e questa sera presenterà al Teatro Ariston il brano che la vede in gara nella sezione Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la giovane età, la bella siciliana ha già all'attivo diverse esperienze., poi arriva l'occasione di "X Factor" e infine "Area Sanremo" che l'ha portata a contendersi la vittoria tra i Giovani con altri sette cantanti emergenti.che è anche autrice delle sue canzoni, interpreterà "Specchi rotti", un brano autobiografico che spiega così su Facebook:è un invito a volersi bene a tutti i ragazzi che per attirare l’attenzione dei genitori, per rabbia, dolore o per ripicca, si imbattono in strade sbagliate, come alcool o droga, si circondano di cattive compagnie, si perdono nel tunnel della depressione, diventando difficili da gestire. Io so quanto è difficile uscire dal buio ma so anche quanto è appagante riuscirci. Non permettete mai a nessuna situazione spiacevole o ad una pesante assenza di rendervi l’ombra di ciò che siete"., l'emozione è grande ma la grinta non manca. "Buongiorno ragazzi - ha scritto stamani sui social - oggi è il grande giorno, ho voglia di fare bene e di andare su quel palco portando me stessa, e tutto ciò che mi ha circondato e mi circonda, le mie paure e le mie forze. Mi sento un lapillo vulcanico lì, ma spero che da lapillo diventerò vulcano".