Ieri pomeriggio i militari hanno notato uno strano andirivieni di persone dal magazzino in disuso in vicolo Scaffa, accertando anche la presenza dell'occhio elettronico.

Quando un giovane è arrivato per acquistare la droga, i carabinieri ne hanno approfittato per entrare insieme a lui e verificare chi si trovasse all'interno. Carmelo e Carlo Tinnirello, di 45 e 25 anni, sono stati arrestati per spaccio. i carabinieri ne hanno approfittato per entrare insieme a lui e verificare chi si trovasse all'interno. Carmelo e Carlo Tinnirello, di 45 e 25 anni, sono stati arrestati per spaccio.

Il fiuto del cane "Ron", un pastore tedesco di quattro anni, ha permesso di individuare un cofanetto in cui si trovavano sedici dosi di crack, 31 dosi di cocaina, 12 stecchette di hashish, un panetto della stessa sostanza, altri sessanta grammi di hashish e 262 euro in contanti. Il cliente, un palermitano di 30 anni, è stato segnalato come assuntore di droga alla prefettura.

Un locale che veniva monitorato da una telecamera all'ingresso, con cui padre e figlio potevano monitorare ogni movimento.