Non bastava il forfait di Laura Pausini, messa ko da una brutta laringite (la cantante sbarcherà comunque a Sanremo sabato in occasione del gran finale, ndr.). Non bastava Antonio Ricci con le sue stilettate quotidiane. Adesso, a cercare di rovinare l'umore al direttore artistico del Festival di Sanremo, ci si mettono anche gli alpini.di presentazione della 68esima edizione della kermesse canora più famosa d'Italia. In questa sede a Baglioni scappa una una battuta. "Non faremo un'adunata di alpini", sentenzia spiegando la "filosofia" del suo Festival. Apriti cielo! Gli alpini d'Italia insorgono e si scagliano contro il cantante chiedendo le pubbliche scuse per bocca di Davide Pieruccini, assessore del comune di Cuorgnè dove visse e morì il generale Giuseppe Domenico Perrucchetti, fondatore degli alpini.scrive l'assessore su Facebook - dal sacrificio nelle guerre fino alla solidarietà per le varie missioni di pace che il nostro illustre corpo svolge in molti angoli del mondo. Abito e sono assessore della Città di Cuorgnè che è stata la dimora fino alla morte del Generale Perrucchetti, motivo in più per essere indignato"., presidente dell'Ana: "Quella frase non ci è piaciuta. Nel contesto in cui è stata detta, è sembrata un riferimento a un momento di gozzoviglia, mentre le adunate hanno, certo, un momento di condivisione e amicizia ma servono per ribadire i valori e onorare i caduti. Io direi che, se è una persona educata, dovrebbe chiedere scusa. Se non lo fa, canti pure. Noi cantiamo le nostre canzoni, lui le sue. Io lo inviterei anche a vedere cosa fanno gli alpini".che venerdì scorterà a Sanremo la compagna Elisa Isoardi attesa all'Ariston in qualità di ospite. "Provo a mettere nelle mani del direttore artistico una copia de l'Alpino (periodico dell'associazione nazionale alpini, ndr) perchè chiedere scusa è sempre intelligente: provo a portare a Sanremo la voce degli alpini", dichiara l'esponente leghista durante un incontro organizzato dalle associazioni di alpini a Milano proponendosi come paciere.non occorrerà attendere lo sbarco di Salvini nella Città dei Fiori. Oggi, in conferenza stampa, infatti, il direttore artistico del Festival ha fatto mea culpa e ha intonato a sorpresa un coro alpino in sala stampa tra gli applausi dei presenti. Pace fatta, dunque.