ROMA - "Ieri ero insieme a 500 operai che stanno perdendo il lavoro, ma i 'giornaloni' si scandalizzano per una mia parolaccia". Così in un video su Fb Alessandro Di Battista stigmatizza la scelta di alcuni media di riportare la notizia relativa all'insulto del deputato nei confronti degli italiani che non votano M5s ("rincoglioniti", ha detto). "Sia chiaro: io non ho mai insultato nessuno e tra l'altro neanche sto chiedendo direttamente il voto per i 5 stelle. Fate quello che volete, lo dico sinceramente, io sono un uomo libero. Ma questo paese sta morendo, lo hanno reso marcio, spetta a ognuno di noi schierarsi e prendere una decisione" afferma nel video dove continua: "provano ad intimorirmi, ad indebolire me e il M5s dicendo che Di Battista ce l'ha con gli italiani. E poi ribadisco quello che penso: se 25 anni di questo tizio che pagava Cosa Nostra non sono bastati per capire la sua pericolosità e se 3 anni di quell'altro mentitore seriale che dice di abolire il canone quando lo mette in bolletta, allora il problema non sono Renzi e Berlusconi sono gli italiani. Lo penso e - aggiunge - mi auguro che gli italiani si possano svegliare e che ci sia una riscossa".(ANSA).